Le jeu vidéo, nouvelle culture de masse : ce que 40 ans de gaming révèlent de l'avenir de l'entertainment Une étude menée par Fabrice Février, Fabrice Larue, Françoise Fassin - Fondation Jean Jaurès Editions

À quelques jours de la sortie du jeu Grand Theft Auto VI, la Fondation Jean-Jaurès et FLCP publient une étude : "La révolution culturelle du jeu vidéo - Ce qu'elle nous dit de l'avenir de l'entertainment", coordonnée par Fabrice Février, codirecteur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean-Jaurès, avec Françoise Fassin, directrice générale d'Initiative et Fabrice Larue, président-fondateur de FLCP.

Un évènement à venir illustre la mutation : la sortie de GTA VI

L'opération de révélations de GTA VI, menée conjointement par Rockstar Games et Netflix en août de cette année, illustre la thèse centrale de l'étude : le jeu vidéo n'est plus un simple produit, c'est un évènement culturel mondial. Exclusivité temporaire sur Netflix avant diffusion sur YouTube quelques heures plus tard, l'annonce a généré 4,6 millions de précommandes, une hausse de 125 % du trafic web… et quelques pannes techniques sur la plateforme de streaming, signe d'une forte attente.

Fabrice Février y voit la confirmation d'un basculement : "les frontières s'effacent : les jeux deviennent des films, les tournois se transforment en spectacles, et les communautés font vivre les franchises bien au-delà de l'écran". La saga GTA incarne cette trajectoire : GTA III a fait du jeu un monde à explorer (2001), GTA Online a fait du blockbuster un jeu-service (2013), et GTA V (2013) a dépassé 225 millions d'exemplaires vendus. GTA VI hérite de cette double nature : à la fois phénomène médiatique et monde permanent que des millions de joueurs habiteront pendant des années.

Les chiffres d'une révolution

Les données rassemblées dans l'étude donnent la mesure du phénomène :

40,2 millions de Français jouent au jeu vidéo, autant que les spectateurs du cinéma : le gaming appartient pleinement à la culture de masse

Âge moyen des joueurs : 40 ans, avec une quasi-parité femmes-hommes ; 65 % jouent avec d'autres

Un marché mondial de plus de 200 milliards de dollars, soit cinq fois les revenus du cinéma (35 milliards) et de la musique (32 milliards) réunis

Le temps de jeu quotidien est passé de 53 minutes en 2016 à 1h08 en 2026, une progression que la télévision et la radio ne connaissent plus

Les grands rendez-vous du gaming sont devenus des évènements planétaires : la Gamescom 2026 a accueilli 368 000 visiteurs de 131 pays et généré 624 millions de vues, tandis que l'Esports World Cup à Paris a rassemblé 850 millions de spectateurs dans le monde

Le jeu vidéo, nouveau coeur de l'entertainment

Pour Fabrice Février, coordinateur de l'étude et codirecteur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean-Jaurès, le gaming a réussi "un tour de force unique" : contrairement aux plateformes de streaming, il n'a pas remplacé les anciens médias, il a colonisé le quotidien de manière transversale - toutes les générations, tous les écrans, toutes les situations. Les bandes-son de jeux ont leurs Grammy Awards et The Last of Us a fait du jeu vidéo une série télévisée reconnue mondialement.

C'est cette capacité à réunir de très larges communautés autour d'univers qu'on ne se contente pas de regarder - qu'on habite, qu'on partage et qu'on fait vivre - qui fait du jeu vidéo, selon l'étude, l'un des nouveaux espaces où se fabrique du commun. Et c'est précisément ce qu'incarnera le 19 novembre prochain la sortie de GTA VI : non pas une simple sortie de produit, mais un rendez-vous culturel mondial, à la manière d'une grande première de cinéma ou d'un événement sportif.

Télécharger l'étude