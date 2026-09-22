Comment les joueurs découvrent-ils de nouveaux jeux, selon l'âge ?

Comment les joueurs découvrent-ils de nouveaux jeux ? L'âge fait fortement évoluer les usages

GameDiscoverCo s'est intéressé aux moyens par lesquels les joueurs découvrent de nouveaux jeux, en s'appuyant sur son enquête Steam Fan Snapshot. La base rassemble désormais plus de 16 000 joueurs Steam dans le monde, interrogés en ligne et dont les réponses ont été rapprochées de leurs bibliothèques Steam. L'échantillon étant composé de joueurs plutôt engagés, les résultats ne prétendent pas représenter l'ensemble du public du jeu vidéo.

Toutes générations confondues, les vidéos longues arrivent en tête des moyens de découverte, citées par 57 % des répondants, juste devant Steam lui-même (55,8 %). Le bouche-à-oreille conserve une place importante avec 44,9 %, tandis que les vidéos courtes comme TikTok ou Reels atteignent déjà 37,5 % et le streaming 35,2 %. Les médias spécialisés traditionnels sont cités par 27,9 % des joueurs.

Le principal enseignement apparaît cependant lorsque ces résultats sont analysés selon l'âge des joueurs. Le graphique ci-dessous montre notamment que la vidéo courte est un canal particulièrement générationnel : elle est citée par 53,5 % des moins de 18 ans, contre seulement 20,2 % des 45-54 ans. Chez les plus jeunes, elle devient ainsi le deuxième moyen de découverte derrière la vidéo longue et devance même Steam.

La tendance est exactement inverse pour les médias spécialisés traditionnels. Ils ne sont cités que par 21,2 % des moins de 18 ans, mais atteignent 42,5 % chez les 45-54 ans. Les réseaux sociaux reposant principalement sur le texte, comme X, Threads ou Bluesky, sont pour leur part surtout présents chez les 18-34 ans, avec un maximum de 31,8 % chez les 18-24 ans. Le livestreaming présente un profil différent : autour de 31 % chez les moins de 18 ans, il culmine à environ 39 % chez les 25-34 ans avant de diminuer avec l'âge.

Deux canaux apparaissent en revanche beaucoup plus transversaux : Steam et le bouche-à-oreille. La plateforme reste proche de 55 % dans la plupart des classes d'âge, tandis que les recommandations personnelles se maintiennent autour de 45 %, avant de reculer chez les joueurs les plus âgés.

L'étude illustre également l'importance d'adapter ces observations au public propre à chaque jeu. GameDiscoverCo prend l'exemple de Peak, étudié auprès de près de 3 000 joueurs : son audience, légèrement plus jeune que la moyenne de l'échantillon, découvre davantage le titre par les vidéos courtes et le bouche-à-oreille, tandis que les médias traditionnels et les forums jouent un rôle inférieur à la moyenne.

Pour les studios et éditeurs, l'enseignement est donc moins l'existence d'un canal dominant que la fragmentation croissante des modes de découverte selon les générations et les publics. Une stratégie de visibilité efficace suppose de mieux identifier les habitudes de l'audience recherchée plutôt que de reproduire une même combinaison de médias et de plateformes pour tous les jeux.

L'étude de GameDiscoverCo détaille l'ensemble de ces résultats, notamment la répartition des différents canaux de découverte par tranche d'âge et un cas d'étude consacré à Peak.