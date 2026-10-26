Jeu vidéo : une aide exceptionnelle du CNC de 1,5 million d'euros pour soutenir les studios français Appel à projets "Aide à la production des contenus additionnels de jeu vidéo"

Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lance un appel à projets, Aide à la production des contenus additionnels de jeu vidéo, doté de 1,5 million d'euros. Il vise à soutenir les studios de jeu vidéo dans la création de nouveaux contenus venant enrichir des jeux déjà commercialisés.

Ces contenus additionnels - correspondant aux "DLC" et aux "live ops" - occupent désormais une place essentielle dans le cycle de vie de nombreux jeux. En prolongeant et en renouvelant l'expérience de jeu, ils permettent aux studios de développer leurs créations dans la durée, de fidéliser leurs communautés de joueurs et de consolider leurs modèles économiques.

Alors que la filière française traverse une période de fortes tensions économiques, qui fragilise les entreprises et menace les emplois, ce travail de production complémentaire permet de mobiliser les équipes créatives et techniques au-delà de la commercialisation du jeu et de générer de nouvelles ressources. Soutenir cette activité constitue ainsi un enjeu stratégique pour la pérennité et le développement de la filière française.

Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du Fonds d'aide au jeu vidéo et s'ajoute au budget annuel de 5 millions d'euros. Depuis près de 20 ans, le CNC soutient la création de jeux vidéo à travers cette aide sélective qui accompagne la prise de risque créative et entrepreneuriale. Le CNC opère également le Crédit d'impôt jeu vidéo qui constitue un levier essentiel pour soutenir la compétitivité des studios français face à une concurrence internationale particulièrement forte.

Le jeu vidéo est aujourd'hui la première industrie culturelle mondiale, à la croisée de la création artistique et de l'innovation technologique. La France y occupe une place de premier plan, grâce à la richesse de ses talents, à la diversité de ses studios et à l'excellence de ses savoir-faire. La Paris Games Week, qui se tient actuellement à la Porte de Versailles, offre une occasion privilégiée de mettre en lumière cette vitalité, notamment à travers le pavillon "Game France", qui réunit des studios et des créations représentatifs de la diversité du jeu vidéo français.

Les studios sont invités à déposer leurs projets avant le 14 décembre.

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