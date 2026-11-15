Europe Créative Media : trois appels à projets pour le jeu vidéo, la XR et l'innovation

Le programme européen Europe Créative Media lance de nouveaux appels à projets destinés aux studios de jeux vidéo, aux producteurs de contenus immersifs (XR) et aux entreprises développant des technologies innovantes pour les industries culturelles et créatives. Trois dispositifs concernent notamment le développement de jeux narratifs, l'innovation technologique et la formation professionnelle.

Le Relais Culture Europe, bureau Europe Créative en France, présente les dispositifs de financement européens accessibles aux entreprises du jeu vidéo et de l'audiovisuel pour 2027. Les trois appels à projets proposent des subventions couvrant, selon les dispositifs, jusqu'à 60 % ou 80 % des coûts éligibles.

Video Games & Immersive Content Development : jusqu'à 200 000 € par projet

Cet appel soutient la préproduction de jeux vidéo et de contenus immersifs narratifs destinés à une exploitation commerciale internationale.

Il s'adresse aux studios indépendants européens disposant d'une expérience récente de commercialisation et détenant la majorité des droits sur leur projet. Les projets doivent présenter une dimension narrative intégrée au jeu, ainsi qu'un niveau élevé d'originalité et d'ambition commerciale. Certaines catégories, notamment les jeux de sport, de course, de puzzle ou de quiz, sont exclues.

Le financement peut couvrir 60 % des coûts éligibles, dans la limite de 200 000 € par projet.

Date limite de candidature : 2 février 2027.

Innovative Tools & Business Models : soutenir l'innovation technologique

Cet appel concerne le développement et le déploiement d'outils ou de modèles économiques innovants pour les secteurs audiovisuel et culturel, dont le jeu vidéo.

Les projets doivent notamment contribuer à améliorer la visibilité et l'accessibilité des oeuvres européennes, à élargir leurs publics, à renforcer la compétitivité du secteur ou à accompagner sa transition écologique.

Ouvert aux entreprises technologiques, aux start-ups et aux organisations des secteurs culturels et créatifs, le dispositif prévoit un cofinancement pouvant atteindre 80 % des coûts éligibles.

Son enveloppe globale est d'environ 14 millions d'euros, pour une dizaine de projets soutenus.

Date limite de candidature : 14 janvier 2027.

Skills & Talent Development : accompagner l'évolution des compétences

Ce troisième dispositif finance des programmes de formation destinés aux professionnels européens de l'audiovisuel.

Pour le jeu vidéo, il cible notamment l'acquisition de compétences liées aux outils numériques avancés et aux technologies d'intelligence artificielle, appliqués à la création, à la production, à la distribution et au marketing.

Les formations peuvent être organisées en présentiel, à distance ou sous une forme hybride, avec une dimension européenne dans le recrutement des participants.

Le programme prévoit un cofinancement pouvant atteindre 80 % des coûts éligibles, pour une enveloppe globale de 11 millions d'euros.

Le calendrier de l'appel 2027 reste à confirmer.

Un accompagnement gratuit pour les candidats français

Le Relais Culture Europe propose un accompagnement gratuit aux entreprises et organisations françaises souhaitant accéder à ces financements européens, notamment pour identifier les dispositifs adaptés, structurer leurs projets et préparer leurs candidatures.

Deux webinaires d'information sont programmés :

27 novembre 2026 : Innovative Tools & Business Models.

17 décembre 2026 : Skills & Talent Development.

Les sessions se dérouleront en ligne et en anglais.

Les candidats peuvent consulter les conditions détaillées des appels à projets et solliciter un accompagnement auprès du Relais Culture Europe.

Informations : https://www.relais-culture-europe.eu/volets-europe-creative/media

Webinaires et événements : https://www.relais-culture-europe.eu/agenda-evenements

Télécharger le dossier de présentation de l'appel à projet