Gamevestor franchit une nouvelle étape dans le financement participatif

Près d'un an après avoir annoncé une levée de fonds de plus d'un million d'euros, la plateforme française d'investissement participatif Gamevestor annonce la commercialisation du premier jeu financé par son intermédiaire, Void Reaver. Les premiers versements aux investisseurs sont attendus début 2027.

Disponible sur Steam, GOG et Epic Games Store, Void Reaver constitue une première mise en application du modèle économique de Gamevestor. Selon l'entreprise, les ventes du jeu génèrent désormais des revenus dont une partie doit être reversée aux investisseurs ayant participé à son financement.

Parallèlement, Gamevestor poursuit son développement à l'international et prévoit de clôturer, d'ici le 15 décembre 2026, sa deuxième campagne de financement, consacrée à Marbles Tree, un jeu de construction de ville développé par le studio Irregular Shapes.

Une source de financement complémentaire pour les studios

Fondée en 2024 à Annecy par Ivan Marchand et Arthur Van Clap, Gamevestor propose un modèle de financement participatif qui se distingue des plateformes traditionnelles de crowdfunding. Les investisseurs ne financent pas un projet en contrepartie d'un produit ou d'une récompense, mais en échange d'une participation à ses futurs revenus commerciaux.

Agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en qualité de prestataire de services de financement participatif (PSFP), la plateforme sélectionne les projets par l'intermédiaire d'un comité d'experts et débloque progressivement les fonds en fonction de l'avancement de leur développement.

Dans un contexte de raréfaction des financements privés et de difficultés croissantes pour les studios indépendants à obtenir des contrats d'édition, ce dispositif constitue une piste de diversification des sources de financement de la production vidéoludique.

La commercialisation de ce premier jeu marque une étape dans l'expérimentation de ce modèle, dont la pertinence économique pourra être appréciée à mesure que les projets financés arriveront sur le marché. Les montants des revenus générés par Void Reaver n'ont toutefois pas été communiqués. Comme pour tout investissement de cette nature, les rendements ne sont pas garantis et les investisseurs s'exposent à un risque de perte en capital.