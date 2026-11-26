Gamescom Latam 2027 : l'Ambassade de France accompagne les studios français Du 22 au 25 avril 2027 à São Paulo, Brésil.

Le service audiovisuel de l'Ambassade de France au Brésil souhaite constituer une délégation de professionnels français du jeu vidéo à l'occasion de la Gamescom Latam, qui se tiendra du 22 au 25 avril 2027 à São Paulo. Plusieurs dispositifs d'accompagnement sont proposés afin de faciliter l'accès des entreprises françaises au marché latino-américain.

Un dispositif d'accompagnement des entreprises françaises

Après avoir accompagné une délégation de cinq entreprises françaises au cours des deux dernières années, l'Ambassade de France au Brésil souhaite renouveler cette initiative en 2027.

Les professionnels français intéressés pourront bénéficier :

D'une prise en charge de l'hébergement et de l'accréditation à la Gamescom Latam ;

D'une réception le 20 avril au soir, à la résidence de la Consule générale de France à São Paulo, afin de favoriser les échanges avec les acteurs de l'écosystème local ;

De rendez-vous B2B avec des professionnels brésiliens du secteur.

Ce dispositif vise à faciliter la prospection commerciale, la recherche de partenaires et le développement de collaborations entre les industries française et brésilienne du jeu vidéo.

Un marché latino-américain en forte croissance

Selon les données communiquées par l'Ambassade de France, le Brésil constitue aujourd'hui le premier marché du jeu vidéo en Amérique latine, avec un chiffre d'affaires estimé entre 2,5 et 2,8 milliards de dollars en 2025 et plus de 1 000 studios de développement recensés.

À l'échelle de l'Amérique latine, le marché représentait 8,3 milliards de dollars et 372 millions de joueurs en 2025, avec une croissance annuelle de 6,4 %, près de deux fois supérieure à la moyenne mondiale (+3,4 %).

Lancée en 2024 en intégrant le Big Festival, la Gamescom Latam témoigne de cette dynamique. L'édition 2026 a enregistré :

Plus de 154 000 visiteurs, en progression de 17,5 % par rapport à 2025 ;

1 100 entreprises participant aux activités B2B, issues de 59 pays ;

Plus de 13 000 rendez-vous d'affaires ;

Des perspectives commerciales estimées à 180 millions de dollars.

Dans un contexte où l'internationalisation constitue un enjeu majeur pour les studios français, cette initiative s'inscrit dans une démarche de diversification des débouchés commerciaux et de renforcement des coopérations entre les deux pays.

Informations et contact

Les entreprises et professionnels français souhaitant participer à cette délégation sont invités à se rapprocher du service audiovisuel de l'Ambassade de France au Brésil.

Date limite de candidature : 15 décembre.

Jeanne Latourrette

Chargée de mission audiovisuelle

Service audiovisuel de l'Ambassade de France au Brésil

Email : scac.rj.audiovisuel@gmail.com

Tél. : +55 21 3974-6609