Création d'un Master de droit spécialisé numérique / jeux vidéo / métavers

Le Master mention "Droit du numérique", parcours "Créations immatérielles et vidéoludiques" est destiné à former les étudiants et étudiantes aux règles de droit applicables aux activités numériques créatives.

La première année de Master permet d'appréhender de grandes matières du droit des affaires présentes au sein de ces activités (droit de la consommation, droit de la concurrence, droit des contrats commerciaux, droit pénal des affaires), tout en mettant un accent sur les règles applicables aux activités culturelles et créatives (Droit de la propriété intellectuelle) et numériques (droit des données à caractère personnel, droit de la propriété intellectuelle des activités numériques).

La seconde année de Master se décompose en deux temps.

Le premier semestre a pour objet d'initier les étudiants et étudiantes aux règles fondamentales propres à toutes les activités numériques (droit du commerce électronique, pratique du droit des données à caractère personnel, droit pénal du numérique…).

Le second semestre propose de se former à l'appréhension des problématiques juridiques du secteur des activités vidéoludiques et des nouveaux mondes virtuels (jeux vidéo, métavers, réalité virtuelle/augmentée).

Les enseignements de langue anglaise font l'objet d'une attention particulière, sa maîtrise étant primordiale pour une bonne insertion dans ces secteurs d'activité.

Objectifs

A l'issue de l'obtention de leur diplôme de Master, les étudiants et étudiantes pourront prétendre à l'obtention de postes au sein de services juridiques de professionnels du secteur des activités numériques créatives (studios de jeux vidéo, créateurs de métavers, de blockchains, d'oeuvres dématérialisées) ou à intégrer des cabinets d'avocats spécialisés. Pour autant, les perspectives sont plus larges car, grâce à la formation en droit des affaires et en droit fondamental du numérique, ces compétences pourront être valorisées auprès de services juridiques de professionnels du commerce électronique au sens large : vendeurs et prestataires de services en ligne, places de marché, réseaux sociaux… Le fort accent mis sur la langue anglaise offre par ailleurs des opportunités d'emploi à l'international. Une excellente maîtrise de la langue et une grande mobilité des candidats et candidates sont donc requises pour la réussite de leur formation et leur insertion professionnelle.

Rythme de formation : Temps plein

Modalités d'enseignement : Présentielle

Stage(s) : Oui

M1 : stage optionnel de trois semaines et rapport de stage

M2 : stage obligatoire de trois mois et rapport de stage

TER / Mémoire : Oui

Mémoire en M2 avec dossier et soutenance

Après la formation

Juriste en droit du numérique, avocat spécialisé en droit du numérique, délégué à la protection des données

