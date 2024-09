Un site de triche condamné à verser 4.3 M$ à Bungie

Un tribunal fédéral à Seattle a confirmé la condamnation d'AimJunkies, un vendeur de logiciels de triche pour Destiny 2, rejetant leur demande d'un nouveau procès. La décision initiale, rendue en mai 2023, octroyait à Bungie, l'éditeur du jeu, 4,3 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation de droits d'auteur et du DMCA (Digital Millennium Copyright Act). AimJunkies a été reconnu coupable d'avoir développé et vendu des outils permettant aux joueurs de tricher, portant atteinte à l'intégrité du jeu. La Cour d'appel a estimé que les arguments d'AimJunkies ne justifiaient pas un nouveau procès, affirmant ainsi la victoire juridique de Bungie.

Ce verdict marque une étape importante dans la lutte contre la triche dans les jeux vidéo, un problème croissant dans l'industrie. Bungie, par cette victoire, envoie un message fort quant à sa détermination à protéger son jeu et à poursuivre ceux qui tentent d'enfreindre ses droits.

Plus de détails disponibles sur TorrentFreak (en anglais).