Rapport 2023 sur l'industrie européenne des jeux vidéo Par la Fédération européenne des développeurs de jeux vidéo (EGDF) avec le soutien de Video Games Europe (VGE)

Pour ce rapport, avec le soutien de VGE, l'EGDF a regroupé les données nationales du secteur pour 2023 provenant de 22 pays européens :

Autriche, Belgique, Croatie, Tchéquie, Estonie, Finlande, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni.

Veuillez noter que les données agrégées au niveau de l'UE comprennent également les dernières données disponibles provenant de pays qui n'ont pas encore collecté les données pour 2023.

Le rapport comporte deux parties principales. La première partie présente les données européennes pour 2023 (chiffres totaux, données comparatives, etc.). La deuxième partie comprend des informations spécifiques à chaque pays (2019-2023, en fonction des données disponibles pour chaque pays).

L'EGDF utilise une méthodologie qui rend les données aussi comparables que possible entre les pays. Les différentes associations professionnelles nationales utilisent des méthodologies différentes pour collecter les données. Dans certains pays, les données sont basées sur des enquêtes nationales, tandis que dans d'autres, elles sont collectées à partir de registres publics. Certains pays ont mis à jour une partie de leurs données des années précédentes sur la base de données récentes plus précises, mieux alignées sur la méthodologie industrielle expliquée à l'annexe III du présent rapport.

Les liens vers les rapports nationaux sont disponibles à l'annexe I du présent rapport et sur le site www.egdf.eu/data-and-studies

Télécharger le rapport - PDF de 81 pages - en anglais