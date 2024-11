Comment les créateurs indés ont hacké l'industrie du jeu vidéo Table-ronde enregistrée le 12 octobre 2024 au Parc des expositions de Bordeaux pendant le festival Animasia

Dans le cadre de l'Indie Game Factory, Peter Pescari reçoit Emmanuel Forsans (AFJV) pour cette table-ronde intitulée "comment les créateurs indés ont hacké l'industrie du jeu vidéo".

Peter et Emmanuel examinent le rôle des jeux vidéo indépendants dans l'écosystème vidéoludique. Grâce à la dématérialisation et à des plateformes comme Steam, les jeux indés ont réintroduit des visions d'auteur et des concepts audacieux dans une industrie largement dominée par des studios géants. La discussion offre une réflexion sur la manière dont le jeu vidéo évolue, passant d'une obsession pour la prouesse technique à une quête de sens et d'expérience pour des publics de plus en plus diversifiés.

Dans la dernière partie de la table ronde, César Pinelli et Charles Cordonnier présentent leur société Gamearly et leur vision pour transformer l'expérience des joueurs. Gamearly se concentre sur l'accompagnement des studios de jeux vidéo en amont de leur sortie en maximisant l'engagement et la visibilité des titres auprès des joueurs.

Intervenants

Modération : Peter Pescari

Emmanuel Forsans - AFJV

César Pinelli - Gamearly

Charles Cordonnier - Gamearly

Cette vidéo a été enregistrée le 12 octobre 2024 au Parc des expositions de Bordeaux pendant le festival Animasia.