IA générative et jeux vidéo, entre potentiel immense et défis éthiques Conférence enregistrée à Paris le 14 juin 2023 dans le cadre de la Pro Evolution Society

Maxens Haramburu, Jérôme Thil, Ismail Lahlou et Théo Carluy, étudiants à Isart Digital présentent les résultats de leurs recherches sur les IA génératives et leur utilisation de manière éthique. Au-delà de la curiosité, de l'excitation mais aussi de la peur et du doute sur la manière dont l'IA va être utilisée, les futurs professionnels du jeu vidéo tentent de répondre à quelques questions fondamentales : De quoi les IA génératives sont-elles capables ? Comment vont-elles bouleverser l'industrie du jeu vidéo ? Quelles sont les limites des IA génératives ?