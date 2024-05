Table ronde : "L'esport, outil éducatif ?" Table ronde enregistrée dans le cadre de la Gamers Assembly qui se tenait à Poitier du 30 mars au 1er avril 2024

La Gamers Assembly est un événement majeur dans le domaine du jeu vidéo et de l'esport, organisé chaque année en France. Il s'agit d'un rassemblement où des milliers de joueurs et de fans se réunissent pour participer à des tournois, assister à des conférences, rencontrer des personnalités de l'industrie et célébrer leur passion commune pour les jeux vidéo.

C'est dans ce cadre que s'est déroulée la table ronde "L'esport, outil éducatif ?".

Cette table ronde explore les potentiels de l'esport et du jeu vidéo comme outils éducatifs et pédagogiques. Le panel discute de l'intégration de l'esport dans les parcours éducatifs et de son potentiel pour améliorer l'apprentissage et la motivation des élèves.

Mickaël Garimé, responsable pédagogique, présente comment l'esport aide à explorer divers domaines comme la création de jeux vidéo et la communication.

Nicolas Besombes, enseignant chercheur, partage ses recherches sur l'utilisation de l'esport dans le cadre périscolaire pour développer des compétences chez les étudiants.

David Plumel, un professeur expérimenté, utilise des jeux vidéo comme Minecraft pour rendre l'apprentissage plus engageant. Il souligne l'importance de ne pas perdre l'objectif pédagogique derrière l'utilisation du jeu en classe.

Julien Bonnesset, représentant une initiative d'insertion par le jeu vidéo, illustre comment l'esport aide les jeunes à intégrer des compétences professionnelles et sociales, transformant ainsi le jeu vidéo en un outil pédagogique et d'insertion professionnelle.

Les discussions abordent aussi les défis liés à l'intégration du numérique dans l'éducation, la stigmatisation des joueurs et la nécessité d'une meilleure compréhension des technologies numériques par les enseignants et élèves. Le débat tourne également autour des futurs développements de l'utilisation de l'esport dans l'éducation, envisageant un cadre plus formel et institutionnalisé pour son intégration dans les activités scolaires et parascolaires.

La table ronde est animée par Emmanuel Forsans - Directeur général de l'Agence française pour le jeu vidéo (AFJV).